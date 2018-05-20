Каждую минуту в мире используют 10 млн пластиковых пакетов - ООН

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Воскресенье, 20 мая 2018, 20:22

Ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, пишет Радио Свобода.

В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 миллионов таких пакетов.

Кроме того, в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.

Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

Темы: экология ООН
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