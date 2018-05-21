Стан здоров'я українського політв'язня Коломійця погіршився - дружина

Стан здоров'я ув'язненого в РФ українця Андрія Коломійця погіршився. 19 травня він вийшов із штрафного ізолятора російської колонії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину політв'язня Галину Коломієць.

"Стан здоров'я Андрія погіршився. Незважаючи на молодий вік, він страждає на декілька хронічних захворювань. Його мучить псоріаз, сильні головні болі, підвищений тиск", - йдеться у повідомленні.

"Андрій Коломієць 19 травня 2018 року вийшов з штрафного ізолятора російської колонії, де був 15 діб. Коломійця вже вчетверте саджали до штрафного ізолятора.

Кожного разу керівництво колонії знаходить формальні причини для покарання українця", - підкреслили правозахисники.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців".

Російська правозахисна організація "Меморіал" вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

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