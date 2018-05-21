Состояние здоровья украинского политзаключенного Коломийца ухудшилось - жена

Состояние здоровья заключенного в РФ украинца Андрея Коломийца ухудшилось. 19 мая он вышел из штрафного изолятора российской колонии.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену политзаключенного Галину Коломиец.

"Состояние здоровья Андрея ухудшилось. Несмотря на молодой возраст, он страдает несколькими хроническими заболеваниями. Его мучает псориаз, сильные головные боли, повышенное давление", - говорится в сообщении.

"Андрей Коломиец 19 мая 2018 года вышел из штрафного изолятора российской колонии, где был 15 суток. Коломийца уже четвертый раз сажали в штрафной изолятор.

Каждый раз руководство колонии находит формальные причины для наказания украинца", - подчеркнули правозащитники.

В июне 2016 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коломиец содержится в колонии в Краснодарском крае.

Украинца задержали на территории российского региона Кабардино-Балкарии в мая 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.

В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

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