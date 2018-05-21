Чорногорія може збудувати паркан на кордоні з Албанією через мігрантів

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Понеділок, 21 травня 2018, 03:15

Влада Чорногорії розглядає можливість зведення паркану з колючим дротом на кордоні з Албанією у зв'язку з великою кількістю мігрантів.

Про це заявив голова прикордонної служби країни Воїслав Драгович, передає Reuters.

"У разі великого напливу мігрантів ми можемо звести паркан з колючим дротом на кордоні з Албанією", - підкреслив він.

Драговіч також звинуватив владу Албанії у частих відмовах приймати назад мігрантів, яким відмовили у Чорногорії у наданні притулку.

Тисячі мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки намагаються потрапити до члена ЄС Хорватії за новим маршрутом від кордону з Грецією через Албанію, Чорногорію та Боснію й Герцеговину.

Багато країн на маршрутах мігрантів вже встановили бар’єри. Зокрема, Угорщина збудувала паркан з колючого дроту на кордонах з Сербією та Хорватією у 2015 році, коли понад мільйон мігрантів прибули до Європи.

Теми: Чорногорія Албанія міграція
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