Черногория может построить забор на границе с Албанией из-за мигрантов
Власти Черногории рассматривают возможность установки забора с колючей проволокой на границе с Албанией в связи с большим количеством мигрантов.
Об этом заявил глава пограничной службы страны Воислав Драгович, передает Reuters.
"В случае большого наплыва мигрантов мы можем возвести забор с колючей проволокой на границе с Албанией", - подчеркнул он.
Драгович также обвинил власть Албании в частых отказах принимать назад мигрантов, которым отказали в Черногории в предоставлении убежища.
Тысячи мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки пытаются попасть в Хорватию по новому маршруту от границы с Грецией через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.
Многие страны на маршрутах мигрантов уже установили барьеры. В частности, Венгрия построила забор из колючей проволоки на границе с Сербией и Хорватией в 2015 году, когда более миллиона мигрантов прибыли в Европу.