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Черногория может построить забор на границе с Албанией из-за мигрантов

Понедельник, 21 мая 2018, 03:15

Власти Черногории рассматривают возможность установки забора с колючей проволокой на границе с Албанией в связи с большим количеством мигрантов.

Об этом заявил глава пограничной службы страны Воислав Драгович, передает Reuters.

"В случае большого наплыва мигрантов мы можем возвести забор с колючей проволокой на границе с Албанией", - подчеркнул он.

Драгович также обвинил власть Албании в частых отказах принимать назад мигрантов, которым отказали в Черногории в предоставлении убежища.

Тысячи мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки пытаются попасть в Хорватию по новому маршруту от границы с Грецией через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.

Многие страны на маршрутах мигрантов уже установили барьеры. В частности, Венгрия построила забор из колючей проволоки на границе с Сербией и Хорватией в 2015 году, когда более миллиона мигрантов прибыли в Европу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧерногорияАлбаниямиграция
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