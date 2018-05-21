Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст США відреагував на вимогу Трампа перевірити дії ФБР у передвиборчій кампанії

Понеділок, 21 травня 2018, 06:20

Міністерство юстиції США має намір перевірити дії ФБР щодо передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це в неділю, 20 травня, заявила представник міністерства Сара Флорес, пише DW.

За її словами, необхідно перевірити, чи було розслідування ФБР про можливе втручання РФ в американські вибори політично мотивованим.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп закликав оприлюднити документи, пов'язані з можливим стеженням ФБР за його передвиборчою кампанією в 2016 році.

"Якщо ФБР або Міністерство юстиції (США) дійсно впроваджувалися в виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, ФБР розслідує зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з РФ. За даними ЗМІ, ФБР має інформацію таємного інформатора, не вказуючи його імені.

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: