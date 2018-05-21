Мін'юст США відреагував на вимогу Трампа перевірити дії ФБР у передвиборчій кампанії

Міністерство юстиції США має намір перевірити дії ФБР щодо передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це в неділю, 20 травня, заявила представник міністерства Сара Флорес, пише DW.

За її словами, необхідно перевірити, чи було розслідування ФБР про можливе втручання РФ в американські вибори політично мотивованим.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп закликав оприлюднити документи, пов'язані з можливим стеженням ФБР за його передвиборчою кампанією в 2016 році.

"Якщо ФБР або Міністерство юстиції (США) дійсно впроваджувалися в виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, ФБР розслідує зв'язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з РФ. За даними ЗМІ, ФБР має інформацію таємного інформатора, не вказуючи його імені.