Минюст США отреагировал на требование Трампа проверить действия ФБР в предвыборной кампании

Министерство юстиции США намерено проверить действия ФБР относительно предвыборной кампании Дональда Трампа.

Об этом в воскресенье, 20 мая, заявила представитель министерства Сара Флорес, пишет DW.

По ее словам, необходимо проверить, было ли расследование ФБР о возможном вмешательстве РФ в американские выборы политически мотивированным.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп призвал обнародовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его предвыборной кампанией в 2016 году.

"Если ФБР или Министерство юстиции (США) действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - он в Twitter.

Напомним, ФБР расследует связи членов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ. По инофроманции СМИ, ФБР располагает информацией тайного информатора, не указывая его имени.