Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст США отреагировал на требование Трампа проверить действия ФБР в предвыборной кампании

Понедельник, 21 мая 2018, 06:20

Министерство юстиции США намерено проверить действия ФБР относительно предвыборной кампании Дональда Трампа.

Об этом в воскресенье, 20 мая, заявила представитель министерства Сара Флорес, пишет DW.

По ее словам, необходимо проверить, было ли расследование ФБР о возможном вмешательстве РФ в американские выборы политически мотивированным.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп призвал обнародовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его предвыборной кампанией в 2016 году.

"Если ФБР или Министерство юстиции (США) действительно внедрялись в избирательный штаб, это большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте информацию из этого болота!" - он в Twitter.

Напомним, ФБР расследует связи членов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ. По данным СМИ, ФБР располагает информацией тайного информатора, не указывая его имени.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
США
Пентагон оценил тактику наступления ВСУ: совершили чудо, загнав россиян в оборону
У Байдена просят Конгресс выделить дополнительных $22 млрд на поддержку Украины
Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: