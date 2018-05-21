Британські парламентарі назвали "брудні гроші" з РФ загрозою для країни

Комітет з міжнародних справ британського парламенту заявив, що грошові потоки РФ, які проходять через фінансові установи країни, заважають Лондону зайняти жорстку позицію щодо агресивної політики Кремля.

Про це йдеться у доповіді комітету, передає Reuters.

У документі наголошується, що "брудні гроші" з РФ загрожують інтересам зовнішньої політики Британії.

"Велика Британія не має права закривати очі на те, як клептократи Путіна та особи, які порушують права людни, відмивають кошти через Лондон, щоб корумпувати наших друзів, послаблювати наші зв'язки і послаблювати віру у наші інститути", - підкреслили британські парламентарі.

Комітет також зазначив, що Лондон разом із союзниками має ускладнити для РФ випуск суверенних облігацій через банки, які потрапили під дію санкцій.

Нагадаємо, Британія має намір детально вивчити активи в країні, що належать російським олігархам і чиновникам. У разі, якщо власник активів не зможе прояснити походження коштів на їх покупку, активи будуть конфісковані.

Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів, була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії до спроби вбивства екс-шпигуна Сергія Скрипаля.