Британские парламентарии назвали "грязные деньги" с РФ угрозой для страны

Комитет по международным делам британского парламента заявил, что денежные потоки РФ, которые проходят через финансовые учреждения страны, мешают Лондону занять жесткую позицию в отношении агрессивной политики Кремля.

Об этом говорится в докладе комитета, передает Reuters.

В документе отмечается, что "грязные деньги" с РФ угрожают интересам внешней политики Великобритании.

"Великобритания не имеет права закрывать глаза на то, как клептократы Путина и лица, нарушающие права людей, отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и ослаблять веру в наши институты", - подчеркнули британские парламентарии.

Комитет также отметил, что Лондон вместе с союзниками должен усложнить для РФ выпуск суверенных облигаций через банки, которые попали под действие санкций.

Напомним, Британия намерена детально изучить активы в стране, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы.

Как сообщалось, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России к попытке убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.