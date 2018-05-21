У Криму проходять нові обшуки у кримських татар
Понеділок, 21 травня 2018, 08:48
Окупанти Криму проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї та у Едема Смаілова в селі Долинне.
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
У будинку Смаілова в Бахчисарайському районі перебуває троє дітей, а дружину Едема російські силовики не пропускають у дім.
До будинку Сервера Мустафаєва підігнали автозак, у двір заїхав автомобіль Volkswagen c затоновані номерами.
Згодом до дому Сервера Мустафаєва під'їхав адвокат Еміль Курбедінов, але його теж не пускають.
У дім Смаілова теж намагається пройти адвокат.
Інформація про обшуки ще в одного кримського татарина Мусліма не підтвердилася.