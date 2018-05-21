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У Криму проходять нові обшуки у кримських татар

Понеділок, 21 травня 2018, 08:48
У Криму проходять нові обшуки у кримських татар

Окупанти Криму проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї та у Едема Смаілова в селі Долинне.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

У будинку Смаілова в Бахчисарайському районі перебуває троє дітей, а дружину Едема російські силовики не пропускають у дім.

До будинку Сервера Мустафаєва підігнали автозак, у двір заїхав автомобіль Volkswagen c затоновані номерами.

Згодом до дому Сервера Мустафаєва під'їхав адвокат Еміль Курбедінов, але його теж не пускають.

 
 
 

У дім Смаілова теж намагається пройти адвокат.

Інформація про обшуки ще в одного кримського татарина Мусліма не підтвердилася.

Теми: Кримкримські татари
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