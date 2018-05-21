В Крыму проходят новые обыски у крымских татар

Оккупанты Крыма проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.

К дому Сервера Мустафаева подогнали автозак, во двор заехал автомобиль Volkswagen c затонированными номерами.

Позже к дому Сервера Мустафаева подъехал адвокат Эмиль Курбединов, но его тоже не пускают.

В дом Смаилова тоже пытается пройти адвокат.

Информация об обысках еще у одного крымского татарина Муслима не подтвердилась.