В Крыму проходят новые обыски у крымских татар
Понедельник, 21 мая 2018, 08:48
Оккупанты Крыма проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.
В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.
К дому Сервера Мустафаева подогнали автозак, во двор заехал автомобиль Volkswagen c затонированными номерами.
Позже к дому Сервера Мустафаева подъехал адвокат Эмиль Курбединов, но его тоже не пускают.
В дом Смаилова тоже пытается пройти адвокат.
Информация об обысках еще у одного крымского татарина Муслима не подтвердилась.