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В Крыму проходят новые обыски у крымских татар

Понедельник, 21 мая 2018, 08:48
В Крыму проходят новые обыски у крымских татар

Оккупанты Крыма проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.

К дому Сервера Мустафаева подогнали автозак, во двор заехал автомобиль Volkswagen c затонированными номерами.

Позже к дому Сервера Мустафаева подъехал адвокат Эмиль Курбединов, но его тоже не пускают.

 
 
 

В дом Смаилова тоже пытается пройти адвокат.

Информация об обысках еще у одного крымского татарина Муслима не подтвердилась.

Темы: Крымкрымские татары
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