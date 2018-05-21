Президентом Венесуели залишиться Мадуро попри намагання опозиції

Ніколаса Мадуро переобрали на посаду президент Венесуели.



Про це повідомляє BBC з посиланням на Національну виборчу раду Венесуели.



У цілому Ніколас Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%).

Його основний суперник, опозиційний кандидат Анрі Фалькон, набрав 1,8 млн голосів.



Голосування супроводжувалося бойкотом із боку опозиції та повідомленнями про масові порушення.



"Ми не визнаємо цей виборчий процес легітимним. У Венесуелі мають пройти нові вибори", – заявив Фалькон.



Голосування мало відбутися в грудні 2018 року, але Національні установчі збори, що складаються в основному з прихильників Мадуро, перенесло дату виборів.



Опозиційна коаліція "Блок демократичної єдності", яка контролює парламент Венесуели, в даний час розділена, – і там вважають, що вибори були перенесені, щоб скористатися розбіжностями.



Двом головним кандидатам від коаліції її керівництво не дозволило висуватися, інші відповідні політики виїхали з країни.



Одна з причин бойкоту виборів опозицією – це результати виборів органів місцевого самоврядування в минулому році. Партія Мадуро перемогла в 17 з 23 штатів, і його противники заговорили про обман.



Фалькон, який попри бойкот із боку опозиції, все ж вирішив взяти участь у виборах, заявляв, що лише таким чином можна змусити Мадуро піти.



Інші представники опозиції не дуже задоволені позицією Фалькона, деякі навіть назвали його зрадником.



Мадуро, виступаючи перед прихильниками в Каракасі після оголошення результатів виборів, звинуватив Фалькона в неповазі до народу: "Такого ніколи не бачили, щоб кандидат не визнавав результати до моменту, коли їх оголосили. Треба поважати народ Венесуели".



Президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної кризи, зазначає "Інтерфакс".



Оголошенню виборів передували масові протести, учасники яких звинувачували Мадуро в ігноруванні законів, в узятті під варту політичних опонентів і в тиску на судові органи, а також в економічних проблемах країни.