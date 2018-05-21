Президентом Венесуэлы останется Мадуро, несмотря на старания оппозиции

Николаса Мадуро переизбрали на пост президент Венесуэлы.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальный избирательный совет Венесуэлы.



В общей сложности Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

Его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон, набрал 1,8 млн голосов.



Голосование сопровождалось бойкотом со стороны оппозиции и сообщениями о массовых нарушениях.

"Мы не признаем этот избирательный процесс легитимным. В Венесуэле должны пройти новые выборы", – заявил Фалькон.

Голосование должно было состояться в декабре 2018 года, но Национальное учредительное собрание, состоящее в основном из сторонников Мадуро, перенесло дату выборов.

Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", контролирующая парламент Венесуэлы, в настоящее время разделена, – и там считают, что выборы были перенесены, чтобы воспользоваться разногласиями.

Двум главным кандидатам от коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, остальные подходящие политики уехали из страны.

Одна из причин бойкота выборов оппозицией - это результаты выборов органов местного самоуправления в прошлом году. Партия Мадуро победила в 17 из 23 штатов, и его противники заговорили об обмане.

Фалькон, который, несмотря на бойкот со стороны оппозиции, все же решил принять участие в выборах, заявлял, что только таким образом можно заставить Мадуро уйти.

Другие представители оппозиции не слишком довольны позицией Фалькона, некоторые даже назвали его предателем.

Мадуро, выступая перед сторонниками в Каракасе после объявления результатов выборов, обвинил Фалькона в неуважении к народу: "Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили. Надо уважать народ Венесуэлы".

Президентские выборы в Венесуэле прошли на фоне глубокого экономического кризиса, отмечает "Интерфакс".

Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.