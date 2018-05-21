Фінали ЛЧ у Києві: у поліції повідомили, коли відкриють дороги

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Понеділок, 21 травня 2018, 11:19

Через підготовку та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок та чоловіків у столиці тимчасово заборонять та обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Заборона або обмеження в русі буде стосуватися центру столиці. Обмежено рух по вулиці Хрещатик, Бессарабській площі, площі Льва Толстого, а також площі напроти квиткових кас.

 

Заборона або обмеження буде діяти до 27- 31 травня, на деяких вулицях біля площі Льва Толстого до 10 червня.

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться у Києві 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 19:00, а фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня на НСК "Олімпійський".

 

Через фінал Ліги чемпіонів готелі в Києві підвищили ціни в десятки разів.

Українська правда
Теми: Київ поліція транспорт
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