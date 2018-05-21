Финалы ЛЧ в Киеве: в полиции сообщили, когда откроют дороги

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Понедельник, 21 мая 2018, 11:19

Из-за подготовки и проведения в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и мужчин в столице временно запретят и ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Запрет или ограничения в движении будет касаться центра столицы. Ограничено движение по улице Крещатик, Бессарабской площади, площади Льва Толстого, а также площади напротив билетных касс.

 

Запрет или ограничение будет действовать до 27-31 мая, на некоторых улицах возле площади Льва Толстого до 10 июня.

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

 

Через финал Лиги чемпионов гостиницы в Киеве повысили цены в десятки раз.

Украинская правда
Темы: Киев полиция транспорт
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