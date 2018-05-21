У Гідропарку в Києві під ранок понеділка побилися двоє чоловіків, один розбив склянкою голову опоненту – у відповідь його черкнула куля з пістолета.

Як повідомляє поліція Києва, ,близько пів на шосту ранку їй повідомили, що на території Гідропарку відбувається бійка між двома невідомими.

На місце негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група поліції.

У Гідропарку сталася стрілянина kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися з лікарями, які надавали першу допомогу потерпілому, котрий отримав вогнепальне поранення.

Патрульні поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який стріляв.

У Гідропарку ранкова сварка завершилася стріляниною

"Попередньо ми встановили, що між двома відвідувачами кафе стався конфлікт, який переріс у бійку", – сказав начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

"У результаті одному з опонентів склянкою розбили голову, інший отримав сліпе вогнепальне поранення голови та руки. Обидва потерпілих зараз перебувають у лікарні", – додав він.

З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет "Форт 12Р" та гільзи. Їх направили на експертизу.

Даний факт належним чином зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Раніше ресурс "Інформатор" повідомив, що близько 5:40 у Гідропарку пролунав постріл, якому передувала сварка між двома компаніями. Коли дійшло до бійки, один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

"Попередньо, стріляли з пістолета "Форт" з травматичними набоями. Поруч з місцем інциденту – розбитий пивний келих, кров і гільзи", – повідомив із місця подій кореспондент.

"У результаті події двох людей госпіталізували. Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту метро", – додає ресурс.