У Гідропарку ранкова сварка завершилася стріляниною

У Гідропарку в Києві під ранок понеділка побилися двоє чоловіків, один розбив склянкою голову опоненту – у відповідь його черкнула куля з пістолета.

Як повідомляє поліція Києва, ,близько пів на шосту ранку їй повідомили, що на території Гідропарку відбувається бійка між двома невідомими.

На місце негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися з лікарями, які надавали потерпілому, котрий отримав вогнепальне поранення, першу допомогу.

Патрульні поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який стріляв.

"Попередньо ми встановили, що між двома відвідувачами кафе стався конфлікт, який переріс у бійку", – сказав начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

"У результаті одному з опонентів склянкою розбили голову, інший отримав сліпе вогнепальне поранення голови та руки. Обидва потерпілих зараз перебувають у лікарні", – додав він.

З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет "Форт 12Р" та гільзи, які направили на експертизу.

Даний факт належним чином зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Раніше ресурс "Інформатор" повідомив, що близько 5:40 у Гідропарку пролунав постріл, якому передувала сварка між двома компаніями. Коли дійшло до бійки, один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

"Попередньо, стріляли з пістолета "Форт" з травматичними набоями. Поруч з місцем інциденту – розбитий пивний келих, кров і гільзи.

В результаті події двох людей госпіталізували. Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту метро", – повідомив із місця подій кореспондент.