В Гидропарке в Киеве под утро понедельника подрались двое мужчин, один разбил стаканом голову оппоненту – в ответ его задела пуля из пистолета.

Как сообщает полиция Киева, около половины шестого утра ей сообщили, что на территории Гидропарка происходит драка между двумя неизвестными.



На место немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа полиции.

В Гидропарке произошла стрельба kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с врачами, которые оказывали первую помощь пострадавшему, получившему огнестрельное ранение.



Патрульные полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили стрелявшего.

В Гидропарке утренняя ссора завершилась стрельбой

"Предварительно мы установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку", – сказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.



"В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице", – добавил он.

С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет "Форт 12Р" и гильзы. Их направили на экспертизу.

Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.



Ранее ресурс "Информатор" сообщил, что около 5:40 в Гидропарке раздался выстрел, которому предшествовала перепалка между двумя компаниями. Когда дошло до драки, один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

"Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами. Рядом с местом инцидента – разбитый пивной бокал, кровь и гильзы", – сообщил с места событий корреспондент.

"В результате происшествия два человека госпитализированы. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту метро", – добавляет ресурс.