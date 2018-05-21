В Гидропарке утренняя ссора завершилась стрельбой

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Понедельник, 21 мая 2018, 11:45

В Гидропарке в Киеве под утро понедельника подрались двое мужчин, один разбил стаканом голову оппоненту – в ответ его задела пуля из пистолета.

Как сообщает полиция Киева, около половины шестого утра ей сообщили, что на территории Гидропарка происходит драка между двумя неизвестными.

На место немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа полиции.

 
В Гидропарке произошла стрельба
kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с врачами, которые оказывали первую помощь пострадавшему, получившему огнестрельное ранение.

Патрульные полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили стрелявшего.

 
В Гидропарке утренняя ссора завершилась стрельбой

"Предварительно мы установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку", – сказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

"В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице", – добавил он.

С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет "Форт 12Р" и гильзы. Их направили на экспертизу.

 
 

Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

Ранее ресурс "Информатор" сообщил, что около 5:40 в Гидропарке раздался выстрел, которому предшествовала перепалка между двумя компаниями. Когда дошло до драки, один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

 
kiev.informator.ua

"Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами. Рядом с местом инцидента – разбитый пивной бокал, кровь и гильзы", – сообщил с места событий корреспондент.

 
kiev.informator.ua

"В результате происшествия два человека госпитализированы. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту метро", – добавляет ресурс.

Темы: криминал Киев
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