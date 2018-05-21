До України повертається тепло

Найближчої доби прохолодне повітря, що охопило більшу частину території України, почне прогріватися.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок, 22 травня, вночі на півночі Лівобережжя, вдень на крайньому заході України місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, у західній частині місцями 4-7° тепла; вдень 19-24°, в південних, східних і Дніпропетровській областях місцями 25-28°.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

Погода на 22 травня

У середу, 23 травня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях та на Лівобережжі місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході до 17°; вдень 23-28°.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Погода на 23 травня

21 травня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 17-22°; у Дніпрі біля Києва 18°.