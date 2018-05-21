В Украину возвращается тепло

В ближайшие сутки прохладный воздух, охвативший большую часть территории Украины, начнет прогреваться.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник, 22 мая, ночью на севере Левобережья, днем на крайнем западе Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, в западной части местами 4-7° тепла; днем 19-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами 25-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Погода на 22 мая

В среду, 23 мая, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях и на Левобережье местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и востоке до 17°; днем 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

Погода на 23 мая

21 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°; в Днепре возле Киева 18°.