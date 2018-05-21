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У Тернополі призовник впав з 5 поверху: тікав з військкомату

Понеділок, 21 травня 2018, 12:51
У Тернополі призовник впав з 5 поверху: тікав з військкомату

Призовник упав з 5-го поверху Тернопільського обласного військового комісаріату, намагаючись втекти з будівлі.

Про це повідомляє Тернопільський військовий комісаріат.

Надзвичайна подія сталася 20 травня близько 18:00.

"Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі по карнизу, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння призовник отримав травми різного ступеню тяжкості.

Постраждалому надали першу меддопомогу.

Призовника госпіталізували. Зазначається, що загроз життю призовника немає.

За фактом падіння призначили службове розслідування.

Українська правда
Теми: ТернопільЗбройні сили
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