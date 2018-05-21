У Тернополі призовник впав з 5 поверху: тікав з військкомату
Призовник упав з 5-го поверху Тернопільського обласного військового комісаріату, намагаючись втекти з будівлі.
Про це повідомляє Тернопільський військовий комісаріат.
Надзвичайна подія сталася 20 травня близько 18:00.
"Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі по карнизу, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння призовник отримав травми різного ступеню тяжкості.
Постраждалому надали першу меддопомогу.
Призовника госпіталізували. Зазначається, що загроз життю призовника немає.
За фактом падіння призначили службове розслідування.