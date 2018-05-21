В Тернополе призывник упал с 5 этажа: убегал из военкомата

Призывник упал с 5-го этажа Тернопольского областного военного комиссариата при попытке убежать из здания.

Об этом сообщает Тернопольский военный комиссариат.

ЧП произошло 20 мая около 18:00.

"Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания", - говорится в сообщении.

В результате падения призывник получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшему оказали первую медпомощь и госпитализировали.

Отмечается, что угроз жизни призывника нет.

По факту падения назначили служебное расследование.