В Тернополе призывник упал с 5 этажа: убегал из военкомата
Понедельник, 21 мая 2018, 12:51
Призывник упал с 5-го этажа Тернопольского областного военного комиссариата при попытке убежать из здания.
Об этом сообщает Тернопольский военный комиссариат.
ЧП произошло 20 мая около 18:00.
"Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания", - говорится в сообщении.
В результате падения призывник получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавшему оказали первую медпомощь и госпитализировали.
Отмечается, что угроз жизни призывника нет.
По факту падения назначили служебное расследование.
Украинская правда