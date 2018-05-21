На Донбасі підірвали стратегічно важливий для бойовиків міст – соцмережі

21 травня вночі на окупованій території Луганщини підірвали автомобільний міст на дорозі, що з’єднувала міста Луганськ і Хрустальний (раніше Красний Луч).

Про це повідомляє у Twitter користувач під ніком "Хрустальний Луч".

"Вночі підірвано міст у селищі Іванівка. Красний Луч відрізаний від Луганська прямою дорогою", - написав він і виклав фото зруйнованого мосту.

Цю інформацію прокоментували у штабі операції Об'єднаних сил. Прес-центр ООС написав у Facebook, що руйнування мосту є перешкодою для поставок зброї та боєприпасів бойовикам.

"Руйнування зазначеного мосту перешкоджає поставкам боєприпасів і озброєння підрозділам російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

Також у мережах пишуть, що після обвалу мосту автівки їдуть в об'їзд через населений пункт Софіївка і через 21-шу шахту.