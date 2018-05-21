На Донбасі підірвали стратегічно важливий для бойовиків міст – соцмережі

3645 переглядів
Понеділок, 21 травня 2018, 14:27

21 травня вночі на окупованій території Луганщини підірвали автомобільний міст на дорозі, що з’єднувала міста Луганськ і Хрустальний (раніше Красний Луч).

Про це повідомляє у Twitter користувач під ніком "Хрустальний Луч".

"Вночі підірвано міст у селищі Іванівка. Красний Луч відрізаний від Луганська прямою дорогою", - написав він і виклав фото зруйнованого мосту.

 

Цю інформацію прокоментували у штабі операції Об'єднаних сил. Прес-центр ООС написав у Facebook, що руйнування мосту є перешкодою для поставок зброї та боєприпасів бойовикам.

"Руйнування зазначеного мосту перешкоджає поставкам боєприпасів і озброєння підрозділам російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

Також у мережах пишуть, що після обвалу мосту автівки їдуть в об'їзд через населений пункт Софіївка і через 21-шу шахту.

 

Українська правда
Теми: Донбас Луганськ надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
Хуг: Минулий тиждень на Донбасі був найгіршим з початку року 21 травня 2018, 14:16
У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр. Майже 30 дітей евакуювали 21 травня 2018, 11:59
Полторак доручив краще запобігати вивезенню зброї з Донбасу 21 травня 2018, 10:35
Усі новини
Головні новини
У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 36 дітей
Хуг: Минулий тиждень на Донбасі був найгіршим з початку року
"Нафтогаз" підвищує ціну на газ
Комітет Ради оголосив демарш: "замучили" депутатські правки
Усі новини
їжа

5 способів переконати людину харчуватися здоровою їжею

рейтинги

50 найкращих пісень про любов