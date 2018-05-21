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На Донбассе взорвали стратегически важный для боевиков мост - соцсети

Понедельник, 21 мая 2018, 14:27
На Донбассе взорвали стратегически важный для боевиков мост - соцсети
Twitter / Хрустальный Луч

21 мая ночью на оккупированной территории Луганской области взорвали автомобильный мост на дороге, соединявшей города Луганск и Хрустальный (ранее Красный Луч).

Об этом сообщает в Twitter пользователь под ником "Хрустальный Луч".

"Ночью подорван мост в поселке Ивановка. Красный Луч отрезан от Луганска прямой дорогой", - написал он и выложил фотографии разрушенного моста.

 

Эту информацию прокомментировали в штабе операции Объединенных сил. Его пресс-центр написал в Facebook, что разрушение моста является препятствием для поставок оружия и боеприпасов боевикам.

"Разрушение указанного моста препятствует поставкам боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

 

Также в соцсетях пишут, что после обрушения моста автомобили едут в объезд через населенный пункт Софиевка и через 21-ю шахту.

 

Украинская правда

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Темы: ДонбассЛуганскчрезвычайное происшествие
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