На Донбассе взорвали стратегически важный для боевиков мост - соцсети

8205 просмотров
Понедельник, 21 мая 2018, 14:27
Twitter / Хрустальный Луч

21 мая ночью на оккупированной территории Луганской области взорвали автомобильный мост на дороге, соединявшей города Луганск и Хрустальный (ранее Красный Луч).

Об этом сообщает в Twitter пользователь под ником "Хрустальный Луч".

"Ночью подорван мост в поселке Ивановка. Красный Луч отрезан от Луганска прямой дорогой", - написал он и выложил фотографии разрушенного моста.

 

Эту информацию прокомментировали в штабе операции Объединенных сил. Его пресс-центр написал в Facebook, что разрушение моста является препятствием для поставок оружия и боеприпасов боевикам.

"Разрушение указанного моста препятствует поставкам боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Также в соцсетях пишут, что после обрушения моста автомобили едут в объезд через населенный пункт Софиевка и через 21-ю шахту.

 

Украинская правда
Темы: Донбасс Луганск чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
Хуг: Прошедшая неделя на Донбассе была худшей с начала года 21 мая 2018, 14:16
В Торецке боевики обстреляли детский центр. Почти 30 детей эвакуировали 21 мая 2018, 11:59
Полторак поручил лучше предотвращать вывоз оружия с Донбасса 21 мая 2018, 10:35
Все новости
Главные новости
Украинский лоукостер совершил первый рейс
В Николаевской школе распылили неизвестное вещество: госпитализировали 37 детей
На Донбассе взорвали стратегически важный для боевиков мост - соцсети
Хуг: Прошедшая неделя на Донбассе была худшей с начала года
Все новости
психология

10 причин, почему трудно обнаружить "нарциссов" и психопатов в своей среде

психология

25 фраз, которые вдохновят вашего ребенка быть более уверенной в себе