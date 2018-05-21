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КВУ розповів про аномалію у Верховній Раді

Понеділок, 21 травня 2018, 14:30

У Верховній Раді VIII скликання зареєстровано аномальну кількість міжфракційних депутатських об’єднань: станом на 14 травня – це 125 таких утворень.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Таким чином щотижня реєструється два нові об’єднання.

Найбільше міжфракційних депутатських об’єднань (МДО) було створено в 2015 році – 49. У 2018 році з’явилося 12 нових МДО.

У КВУ наголошують, що міжфракційні об’єднання часто створюються із лобістською метою.

Зокрема, це стосується об’єднань, що представляють інтереси певних територій (загалом 24 МДО). Серед них об’єднання: "За Харків! За Слобожанщину!", "Закарпаття", "Рідна Чернігівщина", "За Житомирщину", "За європейську Сумщину", "Миколаївщина", "Одеса".

Також частина об’єднань організовані за галузевою ознакою. Серед них: "Захистимо вугільну галузь", "Україна – морська держава", "Україна туристична", "За розвиток авіації України", "Україна – космічна держава", "Щодо сприяння розвитку сільських територій".

Також деякі МДО створені задля представлення інтересів партій: "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "УКРОП", "Народний контроль".

Про діяльність абсолютної більшості об’єднань нічого не відомо. Із 12 МДО, створених в 2018 році, в мережі Інтернет є бодай якась інформація про три.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначає, що формально міжфракційні об’єднання мали б сприяти вирішенню тематичних проблем через взаємодію депутатів різних політичних сил.

"Це включає спільну розробку законопроектів, проведення публічних заходів, роботу в медіа тощо. Однак на практиці більшість об’єднань є "мертвими" структурами, що створюються з метою піару, – каже Кошель.

Часто об’єднання реєструються виключно для підвищення власного статусу депутата в очах колег та виборців. Показово, що окремі депутати очолюють відразу кілька об’єднань. До прикладу, Вадим Рабінович є керівником міжфракційних об’єднань "СТОП тарифам" та "Або реально допомагати людям, або розпуститися!", а Сергій Каплін очолює об’єднання "За профспілки" і "Захист дітей війни".

Відповідно до ст. 60 закону "Про регламент Верховної Ради України" народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності апаратом Верховної Ради України.

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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