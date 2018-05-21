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КИУ рассказал об аномалии в Верховной Раде

Понедельник, 21 мая 2018, 14:30

В Верховной Раде VIII созыва зарегистрировано аномальное количество межфракционных депутатских объединений: по состоянию на 14 мая – это 125 таких образований.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Таким образом, еженедельно регистрируется два новых объединения.

Больше всего межфракционных депутатских объединений (МГО) было создано в 2015 году - 49. В 2018 году появилось 12 новых МГО.

В КИУ отмечают, что межфракционные объединения часто создаются с лоббистской целью.

В частности, это касается объединений, представляющих интересы определенных территорий (всего 24 МГО). Среди них объединения: "За Харьков! За Слобожанщину!", "Закарпатье", "Родная Черниговщина", "За Житомирщину", "За европейскую Сумщину", "Николаевщина", "Одесса".

Также часть объединений организованы по отраслевому признаку. Среди них: "Защитим угольную отрасль", "Украина - морская держава", "Украина туристическая", "За развитие авиации Украины", "Украина - космическая держава", "О содействии развитию сельских территорий".

Также некоторые МГО направленные на представление интересов партий: "Всеукраинское объединение "Свобода","УКРОП", "Народный контроль".

О деятельности абсолютного большинства объединений ничего не известно. Из 12 МГО, созданных в 2018 году, в сети Интернет есть хоть какая-то информация о трех.

Глава КИУ Алексей Кошель отмечает, что формально межфракционные объединения должны способствовать решению тематических проблем через взаимодействие депутатов разных политических сил.

"Это включает совместную разработку законопроектов, проведение публичных мероприятий, работу в медиа и др. Однако на практике большинство объединений являются "мертвыми" структурами, которые создаются с целью пиара, – говорит Кошель.

Часто объединения регистрируются исключительно для повышения собственного статуса депутата в глазах коллег и избирателей. Показательно, что отдельные депутаты возглавляют сразу несколько объединений.

К примеру, Вадим Рабинович является руководителем межфракционных объединений "СТОП тарифам" и "Или реально помогать людям, или распуститься!", а Сергей Каплин возглавляет объединение "За профсоюзы" и "Защита детей войны".

В соответствии со ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады Украины" народные депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные депутатские объединения без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения деятельности аппаратом Верховной Рады Украины.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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