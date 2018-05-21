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На Волині засудили француза до 6 років тюрми за підготовку теракту

Понеділок, 21 травня 2018, 15:12

Колегія суддів Любомльського районного суду на Волині засудила громадянина Франції Грегуара Муто до 6 років позбавлення волі за підготовку терористичного акту та спробі контрабанди зброї.

Про це повідомляє Громадське ТБ.

 

Грегуара Муто затримали 21 травня 2016 року на україно-польському кордоні за кермом автомобіля зі зброєю. Співробітники СБУ знайшли у багажнику п'ять автоматів Калашникова, понад п'ять тисяч патронів, два РПГ, 125 кілограмів тротилу і 100 електродетонаторів. 

Все це, за словами голови української спецслужби Василя Грицака, він планував застосувати для підриву мусульманської мечеті, єврейської синагоги, мостів, доріг і навіть офісу податкової у Франції під час чемпіонату Європи з футболу.

Пізніше, з матеріалів кримінальної справи стало відомо, що зброю французові продав агент СБУ, колишній боєць батальйону "Азов" Михайло Зубов, з яким Муто познайомився на Донбасі у 2015 році. До того ж в автомобілі Муто перевозив не справжню зброю, а заздалегідь виготовлені СБУ муляжі. 

У суді обвинувачення представило оперативні аудиозаписи, на яких Муто начебто розповідає Зубову про плани вчинення терактів. Втім сам він не підтвердив і не спростував їх автентичність і взагалі відмовився від свідчень у суді.

Суд також не зміг заслухати свідчення Михайла Зубова, основного свідка обвинувачення, оскільки минулої весни той вчинив самогубство.

Суд відмовився кваліфікувати злочини Муто як групові, тобто вчинені за попередньою змовою групою осіб, оскільки слідство так і не знайшло його спільників.

Ані прокуратура, ані захист поки не коментують, чи будуть вони оскаржувати вирок Любомльського суду.

Теми: тероризмсуд
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