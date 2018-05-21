На Волыни осудили француза к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта

Коллегия судей Любомльского районного суда на Волыни осудила гражданина Франции Грегуара Муто к 6 годам лишения свободы за подготовку террористического акта и попытку контрабанды оружия.

Об этом сообщает Громадське ТВ.

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 года на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, более пять тысяч патронов, два РПГ, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Позже, из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец ​​батальона "Азов" Михаил Зубов, с которым Муто познакомился на Донбассе в 2015 году. К тому же в автомобиле Муто перевозил не действительное оружие, а заранее изготовленные СБУ муляжи.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто якобы рассказывает Зубову о планах совершения терактов. Впрочем сам он не подтвердил и не опроверг их аутентичность и вообще отказался от показаний в суде.

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной тот совершил самоубийство.



Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло его сообщников.



Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.