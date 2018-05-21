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Аксьонов хоче відновити колгоспи в окупованому Криму

Понеділок, 21 травня 2018, 16:00

Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про бажання відновити на півострові роботу колгоспів.

Відповідну ініціативу він озвучив на засіданні підконтрольної Кремлю "Ради міністрів" Криму 21 травня, передає "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

"Можливо, піти шляхом, коли "Корпорація розвитку" викупила б паї у людей і приватних власників, і повернула б їх назад в державну власність, щоб піти знову по шляху формування колективних господарств. Нічого інакше не вийде", - сказав Аксьонов.

Видання зазначає, що раніше кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ на те, що вирощують пшеницю собі у збиток.

Повідомляється, що через санкції, втрати ринків і низьких закупівельних цін в Росії їхня продукція сильно подешевшала.

Крім того зазначається, що істотну частину прибутку кримські фермери втратили через брак прісної води на півострові.

Українська правда
Теми: Кримокупаціясільське господарство
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