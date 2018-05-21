Аксенов хочет возобновить колхозы в оккупированном Крыму

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Понедельник, 21 мая 2018, 16:00

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о желании возобновить на полуострове работу колхозов.

Соответствующую инициативу он озвучил на заседании подконтрольного Кремлю "Совета министров" Крыма 21 мая, передает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ.

"Возможно, пойти по пути, когда "Корпорация развития" выкупила бы паи у людей и частников, и вернула бы их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Ничего иначе не получится", – сказал Аксенов.

Издание отмечает, что ранее крымские аграрии пожаловались местным СМИ на то, что выращивают пшеницу себе в убыток.

Сообщается, что из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в  России их продукция сильно подешевела.

Кроме того отмечается, что существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове.

Украинская правда
Темы: Крым оккупация сельское хозяйство
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