Помпео закликав Росію вивести війська з окупованих нею регіонів Грузії

США засуджують російську окупацію грузинських територій Абхазії та Південної Осетії і закликають РФ вивести війська до позицій, що передували конфлікту.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Голос Америки.

Його заява пролунала в понеділок у Вашингтоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

"США однозначно засуджують російську окупацію на грузинській землі. Насильницьке вторгнення Росії в Грузію є чистим порушенням міжнародного миру та безпеки і протирічить основним принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсинському заключному акту", – зазначив держсекретар США.

"Окуповані Росією грузинські території Абхазії та Південної Осетії є частинами Грузії. Сполучені Штати підтримують суверенність Грузії та територіальну цілісність з її міжнародно визнаними кордонами", - додав він.

Помпео закликав Росію вивести свої сили з окупованих нею грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

"Ми закликаємо Росію виконати всі її зобов’язання за угодою 2008 року про припинення вогню, вивести війська до позицій, що передували конфлікту, скасувати своє визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як незалежних одиниць і надати вільний доступ для гуманітарної допомоги для кожного з цих регіонів", - заявив держсекретар США.

Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, а російські війська залишаються на території Грузії, незважаючи на угоду, яка передбачала їх виведення.