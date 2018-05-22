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Помпео призвал Россию вывести войска из оккупированных ею регионов Грузии

Вторник, 22 мая 2018, 02:18

США осуждают российскую оккупацию грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии и призывают РФ вывести войска позициям, которые предшествовали конфликту.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки.

Его заявление прозвучало в понедельник в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

"США однозначно осуждают российскую оккупацию на грузинской земле. Насильственное вторжение России в Грузию является чистым нарушением международного мира и безопасности и противоречит основным принципам Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта", - отметил госсекретарь США.

"Оккупированные Россией грузинские территории Абхазии и Южной Осетии являются частями Грузии. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Грузии и территориальную целостность с ее международно признанными границами", - добавил он.

Помпео призвал Россию вывести свои силы с оккупированных ею грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

"Мы призываем Россию выполнить все ее обязательства по соглашению 2008 года об прекращении огня, вывести войска к позициям, которые предшествовали конфликту, отменить свое признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых единиц и предоставить свободный доступ для гуманитарной помощи для каждого из этих регионов ", - заявил госсекретарь США.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а российские войска остаются на оккупированной территории Грузии, несмотря на соглашение, которое предусматривало их вывод.

Темы: ГрузияРосcияСША
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