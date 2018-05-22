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Чехія спростить працевлаштування для українців

Вівторок, 22 травня 2018, 02:44

Міністерство праці і соціальних справ Чехії готує програму, завдяки якій прискориться працевлаштування українців у країні.

Про це заявила міністерка праці Чехії Ярослава Нємцова, передає Радіо Свобода.

За її словами, на сьогодні у Чехії кількість вільних робочих місць досягла рекордного числа — незайняті понад 260 тисяч місць. Це передусім медсестри, працівники соціальної сфери та робітники середньої технічної кваліфікації, будівельники.

Нємцова відвідала посольство Чехії в Україні та генеральне консульство у Львові задля домовленостей про спрощення й прискорення процедури оформлення дозволу на роботу для українців.

У рамках угоди між країнами передбачається, що 19 600 українців зможуть отримати право працевлаштування на два роки.

Наразі в Чеській Республіці працює 374 тисячі іноземців, з них 280 тисяч –громадяни ЄС, 94 тисячі – громадяни з інших країн Європи та Азії. Українці з цієї кількості становлять 70 тисяч.

Як повідомлялося, спростити процедуру працевлаштування іноземців з країн поза межами Європейської економічної зони вирішили у Фінляндії.

Над спрощенням системи працевлаштування іноземців з країн поза межами ЄС також працюють Польща та Словаччина, Литва має намір ввести квоти на іноземних працівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехія
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