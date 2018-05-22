Чехия упростит трудоустройство для украинцев

Министерство труда и социальных дел Чехии готовит программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев в стране.

Об этом заявила министр труда Чехии Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

По ее словам, сегодня в Чехии количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа - незанятые более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.

Немцова посетила посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове для договоренностей об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу для украинцев.

В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 тысяч 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

Сейчас в Чешской Республике работает 374 тысячи иностранцев, из них 280 тысяч - граждане ЕС, 94 тысячи - граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тысяч.

Как сообщалось, упростить процедуру трудоустройства иностранцев из стран за пределами Европейской экономической зоны решили в Финляндии.

Над упрощением системы трудоустройства иностранцев из стран за пределами ЕС также работают Польша и Словакия, Литва намерена ввести квоты на иностранных работников.