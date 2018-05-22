ЄС проти санкцій США щодо Ірану

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Вівторок, 22 травня 2018, 04:06

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала до подальшого виконання угоди з Іраном.

Про це Федеріка Могеріні заявила в понеділок, 21 травня, пише DW.com

За її словами, укладена угода "належить міжнародному співтовариству і була схвалена Радою Безпеки ООН".

Раніше в понеділок держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найбільші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані".

На думку Могеріні, Помпео "не продемонстрував, яким чином відмова від ядерної угоди посилила або посилить ступінь захисту регіону від ядерного озброєння".

Європа має намір дотримуватися існуючої угоди, заявив глава МЗС Німеччини Хайко Мас. Ситуація, що склалася безпосередньо зачіпає інтереси безпеки ФРН і Європи в цілому, вважає міністр.

У свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав позицію США правильною. Вона обумовлена ​​необхідністю зміцнювати безпеку і підтримувати мирний процес, вважає Нетаньяху.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Теми: Іран ЄС США ядерна зброя
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