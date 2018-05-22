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ЕС против санкций США в отношении Ирана

Вторник, 22 мая 2018, 04:06

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала к дальнейшему выполнению соглашения с Ираном.

Об этом Могерини заявила в понедельник, 21 мая, пишет DW.com

По ее словам, заключенное соглашение "принадлежит международному сообществу и было одобрено Советом Безопасности ООН". 

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил о "крупнейших санкциях в истории" и "беспрецедентном финансовом давлении на режим в Иране".

По мнению Могерини, Помпео "не продемонстрировал, каким образом отказ от ядерного соглашения усилил или усилит степень защиты региона от ядерного вооружения".

Европа намерена придерживаться существующего соглашения, заявил глава МИД Германии Хайко Мас. Сложившаяся ситуация непосредственно затрагивает интересы безопасности ФРГ и Европы в целом, считает министр.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позицию США правильной. Она обусловлена необходимостью укреплять безопасность и поддерживать мирный процесс, полагает Нетаньяху.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

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Темы: ИранЕССШАядерное оружие
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