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Папа Римський сказав гею, що його створив Бог і він любить його таким

Вівторок, 22 травня 2018, 07:21

Хуан Карлос Круз, жертва сексуальних домагань священика, заявив, що Папа Римський у розмові з ним сказав, що Бог створив і любить його таким.

Про це повідомляє CNN.

Хуан Карлос Круз, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священика, провів три дні з Папою Франциском у Ватикані ще у квітні 2018 року

Описуючи свою зустріч з Папою Римським Круз передав його слова: "Ти знаєш, Хуане Карлосе, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, як ти є, і ти повинен любити себе та не переживати через те, що кажуть люди".

Як відзначає CNN, ці слова Папи Франциска є суттєвим відходом від вчення Римо-католицької церкви, яка розглядає гомосексуалізм як "об’єктивний розлад", що  суперечить Божим законам.

Речник Ватикану Грег Берк заявив CNN, що вони зазвичай "не коментують приватні розмови Папи".

Фернандо Карадима, священик, який згвалтував Круза, був визнаний Ватиканом винним у вчиненні злочину в 2011 році.

Теми: релігія
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