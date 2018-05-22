Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский сказал гею, что его создал Бог и любит его таким

Вторник, 22 мая 2018, 07:21

Хуан Карлос Круз, жертва сексуальных домогательств священника, заявил, что Папа Римский в разговоре с ним сказал, что Бог создал и любит его таким.

Об этом сообщает CNN.

Хуан Карлос Круз, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника, провел три дня с Папой Франциском в Ватикане еще в апреле 2018 года.

Описывая свою встречу с Папой Римским Круз передал его слова: "Ты знаешь, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа Римский любит тебя таким, каков ты есть, и ты должен любить себя и не переживать из-за того, что говорят люди".

Как отмечает CNN, эти слова Папы Франциска является существенным отходом от учения Римско-католической церкви, которая рассматривает гомосексуализм как "объективное расстройство", противоречащее Божьим законам.

Представитель Ватикана Грег Берк заявил CNN, что они обычно "не комментируют частные разговоры Папы".

Фернандо Карадима, священник, который изнасиловал Круза, был признан Ватиканом виновным в совершении преступления в 2011 году.

Темы: религия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
религия
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: