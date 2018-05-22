Папа Римский сказал гею, что его создал Бог и любит его таким

Хуан Карлос Круз, жертва сексуальных домогательств священника, заявил, что Папа Римский в разговоре с ним сказал, что Бог создал и любит его таким.

Об этом сообщает CNN.

Хуан Карлос Круз, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника, провел три дня с Папой Франциском в Ватикане еще в апреле 2018 года.

Описывая свою встречу с Папой Римским Круз передал его слова: "Ты знаешь, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа Римский любит тебя таким, каков ты есть, и ты должен любить себя и не переживать из-за того, что говорят люди".

Как отмечает CNN, эти слова Папы Франциска является существенным отходом от учения Римско-католической церкви, которая рассматривает гомосексуализм как "объективное расстройство", противоречащее Божьим законам.

Представитель Ватикана Грег Берк заявил CNN, что они обычно "не комментируют частные разговоры Папы".

Фернандо Карадима, священник, который изнасиловал Круза, был признан Ватиканом виновным в совершении преступления в 2011 году.