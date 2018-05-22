Фанати ЛЧ зможуть розраховуватися карткою на "Олімпійському"

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Вівторок, 22 травня 2018, 09:19

"Ощадбанк" та Mastercard встановили мережу POS-терміналів для приймання безготівкових оплат на території НСК "Олімпійський" до UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

На 42 точках фудкорту верхнього й нижнього ярусів стадіону встановлено 185 найсучасніших POS-терміналів виробництва компанії Ingenico.

 

Мережа розпочне роботу в день матчу і працюватиме на стадіоні й після події, повідомляє "Ощадбанк".

Вболівальники матимуть змогу розраховуватись за їжу та напої платіжними картками чи пристроями з NFC-гаманцями.

Mastercard виступив куратором технічної частини реалізації проекту, ексклюзивним банком-еквайром проекту став Ощадбанк.

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний зазначив: "Невдовзі більше 60 тисяч футбольних уболівальників, серед яких буде багато громадян інших країн, зберуться на фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018".

"Завдяки потужній термінальній мережі на "Олімпійському" вони будуть почуватись ще більш комфортно, не думаючи про необхідність мати при собі готівку, і зручно оплачуватимуть покупки безконтактними картками або мобільними телефонами", – сподівається він.

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Теми: технології гроші спорт
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