Фанати ЛЧ зможуть розраховуватися карткою на "Олімпійському"
"Ощадбанк" та Mastercard встановили мережу POS-терміналів для приймання безготівкових оплат на території НСК "Олімпійський" до UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
На 42 точках фудкорту верхнього й нижнього ярусів стадіону встановлено 185 найсучасніших POS-терміналів виробництва компанії Ingenico.
Мережа розпочне роботу в день матчу і працюватиме на стадіоні й після події, повідомляє "Ощадбанк".
185— Pyshnyy Andrij (@Pyshnyy) May 22, 2018
Рівно стільки - 185, безконтактних платіжних терміналів обслуговуватимуть Фінал Ліги Чемпіонів.
Відтепер головна арена країни НСК «Олімпійський» обладнана найсучаснішим безконтактними технологіями розрахунків.... https://t.co/a1wc8BhFN2
Вболівальники матимуть змогу розраховуватись за їжу та напої платіжними картками чи пристроями з NFC-гаманцями.
Mastercard виступив куратором технічної частини реалізації проекту, ексклюзивним банком-еквайром проекту став Ощадбанк.
Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний зазначив: "Невдовзі більше 60 тисяч футбольних уболівальників, серед яких буде багато громадян інших країн, зберуться на фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018".
"Завдяки потужній термінальній мережі на "Олімпійському" вони будуть почуватись ще більш комфортно, не думаючи про необхідність мати при собі готівку, і зручно оплачуватимуть покупки безконтактними картками або мобільними телефонами", – сподівається він.
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