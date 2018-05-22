Фанаты ЛЧ смогут рассчитываться карточкой на "Олимпийском"

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Вторник, 22 мая 2018, 09:19

"Ощадбанк" и Mastercard установили сеть POS-терминалов для приема безналичных оплат на территории НСК "Олимпийский" к UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

На 42 точках фудкорта верхнего и нижнего ярусов стадиона установлено 185 современных POS-терминалов производства компании Ingenico.

 



Сеть начнет работу в день матча 26 мая и будет работать на стадионе и после события, сообщает "Ощадбанк".

Болельщики смогут рассчитываться за еду и напитки платежными карточками или устройствами с NFC-кошельками.

Mastercard выступил куратором технической части реализации проекта, эксклюзивным банком-эквайером проекта стал Ощадбанк.

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный отметил: "Вскоре больше 60 тысяч футбольных болельщиков, среди которых будет много граждан других стран, соберутся на финал Лиги чемпионов УЕФА-2018".

"Благодаря мощной терминальной сети на "Олимпийском" они будут чувствовать себя еще более комфортно, не думая о необходимости иметь при себе наличку, и удобно оплачивать покупки бесконтактным картам или мобильными телефонами", – надеется он.

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Темы: технологии деньги спорт
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