Фанаты ЛЧ смогут рассчитываться карточкой на "Олимпийском"

"Ощадбанк" и Mastercard установили сеть POS-терминалов для приема безналичных оплат на территории НСК "Олимпийский" к UEFA Champions League Final Kyiv 2018.



На 42 точках фудкорта верхнего и нижнего ярусов стадиона установлено 185 современных POS-терминалов производства компании Ingenico.





Сеть начнет работу в день матча 26 мая и будет работать на стадионе и после события, сообщает "Ощадбанк".

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Рівно стільки - 185, безконтактних платіжних терміналів обслуговуватимуть Фінал Ліги Чемпіонів.

Відтепер головна арена країни НСК «Олімпійський» обладнана найсучаснішим безконтактними технологіями розрахунків.... https://t.co/a1wc8BhFN2 — Pyshnyy Andrij (@Pyshnyy) May 22, 2018

Болельщики смогут рассчитываться за еду и напитки платежными карточками или устройствами с NFC-кошельками.



Mastercard выступил куратором технической части реализации проекта, эксклюзивным банком-эквайером проекта стал Ощадбанк.

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный отметил: "Вскоре больше 60 тысяч футбольных болельщиков, среди которых будет много граждан других стран, соберутся на финал Лиги чемпионов УЕФА-2018".

"Благодаря мощной терминальной сети на "Олимпийском" они будут чувствовать себя еще более комфортно, не думая о необходимости иметь при себе наличку, и удобно оплачивать покупки бесконтактным картам или мобильными телефонами", – надеется он.

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