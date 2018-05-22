У Борисполі від отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 людей
У місті Бориспіль Київської області 6 осіб загинули внаслідок отруєння сурогатним алкоголем.
Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Інформація про загиблих надійшла о 6:45 22 травня.
Зазначається, 21 травня 7 осіб вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку. Після цього їх госпіталізували до Бориспільської районної лікарні без свідомості.
"У місті Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала", - повідомили в ДСНС.