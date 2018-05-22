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У Борисполі від отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 людей

Вівторок, 22 травня 2018, 09:47

У місті Бориспіль Київської області 6 осіб загинули внаслідок отруєння сурогатним алкоголем.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про загиблих надійшла о 6:45 22 травня.

Зазначається, 21 травня 7 осіб вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку. Після цього їх госпіталізували  до Бориспільської районної лікарні без свідомості.

"У місті Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала", - повідомили в ДСНС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьБориспільнадзвичайна подія
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