В Борисполе от отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек

1835 просмотров
Вторник, 22 мая 2018, 09:47

В городе Борисполь Киевской области 6 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о погибших поступила в 6:45 22 мая.

Отмечается, что 21 мая 7 человек употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме. После этого их госпитализировали в Бориспольскую районную больницу без сознания.

"В городе Борисполь предварительно результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Темы: Киевская область Борисполь чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
Самопровозглашенному "главе" Коцюбинского объявили подозрение 14 мая 2018, 18:51
На Киевщине во время проводов в армию школьник убил товарища 7 мая 2018, 12:46
"Укртелеком" выключит систему экстренного оповещения на Киевщине 3 мая 2018, 18:08
Все новости
Главные новости
Бойцы ОС не сдали освобожденное Пивденное боевикам – потери с двух сторон
Разведка США: Хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты
Политзаключенный Николай Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ по футболу в Россию
В оккупированном Крыму Стешенко пытали и заставили "свидетельствовать" на камеру - Чубаров
Все новости
Фото

Папа Франциск примерил гуцульский наряд

Опыт

Лучшие украинские стартапы