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В Борисполе от отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек

Вторник, 22 мая 2018, 09:47

В городе Борисполь Киевской области 6 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о погибших поступила в 6:45 22 мая.

Отмечается, что 21 мая 7 человек употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме. После этого их госпитализировали в Бориспольскую районную больницу без сознания.

"В городе Борисполь предварительно результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Темы: Киевская областьБориспольчрезвычайное происшествие
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