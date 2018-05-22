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НАЗК винесло припис голові Житомирської ОДА

Вівторок, 22 травня 2018, 10:18

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис голові Житомирської обласної держадміністрації Ігорю Гундичу за порушення законодавства.

Як повідомляє НАЗК, перевірка стану виконавської дисципліни у Житомирській ОДА та окремих РДА Житомирської області показала порушення посадовцями вимог закону "Про запобігання корупції".

11 травня агентство на засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону голові Житомирської облдержадміністрації.

Ігор Гундич
Ігор Гундич

Відповідно до припису, НАЗК вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами апарату та структурних підрозділів Житомирської ОДА вимог частини 7 статті 53, частин 1 і 3 статті 56, частини 4 статті 57, частини 2 статті 58 закону "Про запобігання корупції".

За результатами проведених службових розслідувань вжити заходів у встановленому законом порядку та повідомити НАЗК про виконання припису упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКЖитомир
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