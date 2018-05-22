НАПК вынесло предписание главе Житомирской ОГА

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Вторник, 22 мая 2018, 10:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание главе Житомирской областной госадминистрации Игорю Гундичу за нарушение законодательства.

Как сообщает НАПК, проверка состояния исполнительской дисциплины в Житомирской ОГА и отдельных РГА Житомирской области показала нарушения должностными лицами требований закона "О предотвращении коррупции".

11 мая агентство на заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона главе Житомирской облгосадминистрации.

Игорь Гундич
Игорь Гундич

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами аппарата и структурных подразделений Житомирской ОГА требований части 7 статьи 53, частей 1 и 3 статьи 56, части 4 статьи 57, части 2 статьи 58 закона "О предотвращении коррупции".

По результатам проведенных служебных расследований принять меры в установленном законом порядке и сообщить НАПК о выполнении предписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Темы: НАПК Житомир
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