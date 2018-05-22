Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого: поранено жінку

Внаслідок обстрілу бойовиками житлових кварталів прифронтового селища Зайцеве на Донеччині, одна жінка отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

"Жительку селища Зайцевого було поранено під час обстрілу з боку бойовиків 21 травня, близько 21.00. Жінка знаходилася на власному подвір’ї", - йдеться в повідомлені.

60-річна мирна мешканка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою (осколкові поранення).

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - підсумували у поліції.