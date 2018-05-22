Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого: ранена женщина

В результате обстрела боевиками жилых кварталов прифронтового поселка Зайцево в Донецкой области, одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

"Жительница поселка Зайцево была ранена во время обстрела со стороны боевиков 21 мая, около 21:00. Женщина находилась на собственном дворе", - говорится в сообщении.

60-летняя мирная жительница госпитализирована с минно-взрывной травмой (осколочные ранения).

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - подытожили в полиции.