Поліція почала "облаву" на організаторів договірних матчів

В Україні розпочалася масова облава на організаторів договірних матчів.

Під підозрою гравці, тренери, арбітри, та президенти команд, повідомляє Футбол 24.

Цю інформацію підтверджує також джерело "Української правди" в правоохоронних органах. У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів.

Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

За інформацією слідства, мова йде про 5 злочинних організованих груп, інформує видання.

Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі.

Під підозрою досі знаходяться команди та гравці Прем`єр-ліги, Першої та Другої ліги та юніорських команд.

Як повідомлялося, в 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.