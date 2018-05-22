В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей.



Под подозрением игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд, сообщает Футбол 24.



Эту информацию подтверждает также источник "Украинской правды" в правоохранительных органах. Во вторник в 15.00 ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.



Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.



По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах, информирует издание.



Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.



Под подозрением до сих пор находятся команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд.



Как сообщалось, в 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.



Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающийся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.