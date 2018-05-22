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Полиция начала "облаву" на организаторов договорных матчей

Вторник, 22 мая 2018, 10:27

В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей.

Под подозрением игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд, сообщает Футбол 24.

Эту информацию подтверждает также источник "Украинской правды" в правоохранительных органах. Во вторник в 15.00 ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах, информирует издание.

Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.

Под подозрением до сих пор находятся команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд.

Как сообщалось, в 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.

Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающийся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.

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