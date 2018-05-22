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НАЗК знайшла низку порушень у декларації Гонтаревої

Вівторок, 22 травня 2018, 11:06

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку порушень під час повної перевірки декларації екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої за 2016 рік.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит "Української правди".

Зазначається, що в декларації не вказані реєстраційні та кадастрові номери частини задекларованих об’єктів нерухомості; інформація щодо товариства, в якому син має корпоративні права не продубльована у розділі, що стосується бенефіціарної власності; не зазначено частину доходу, зокрема і членів сім’ї, у вигляді дивідендів, процентів та додаткового блага; невірно зазначено суму доходу сина у вигляді заробітної плати.

"Загалом недостовірні відомості у декларації, що мають грошовий вимір, становлять суму 57 тисяч 398 гривень", - йдеться у відповіді на запит.

При цьому у НАЗК пояснили, що Гонтареву до відповідальності не притягуватимуть, бо відсутні підстави.  

"Враховуючи, що адміністративна відповідальність за декларування недостовірних відомостей настає лише у разі якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який на день подання посадовцем декларації становив 1600 гривень, підстави для притягнення суб’єкта декларування до адміністративної чи кримінальної відповідальності відсутні", - підсумували у НАЗК. 

 

Ірина Балачук, УП
Теми: НАЗКГонтаревадекларації
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