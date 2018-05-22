НАПК нашла ряд нарушений в декларации Гонтаревой

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Вторник, 22 мая 2018, 11:06

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило ряд нарушений во время полной проверки декларации экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой за 2016 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что в декларации не указаны регистрационные и кадастровые номера части задекларированных объектов недвижимости; информация об обществе, в котором сын имеет корпоративные права не продублирована в разделе, касающемся бенефициарной собственности; не указана часть дохода, в том числе членов семьи, в виде дивидендов, процентов и дополнительного блага; неверно указана сумма дохода сына в виде заработной платы.

"В общем, недостоверные сведения в декларации, имеющие денежное измерение, составляют сумму 57 тысяч 398 гривен", - говорится в ответе на запрос.

При этом в НАПК объяснили, что Гонтареву к ответственности привлекать не будут, поскольку отсутствуют основания.

"Учитывая, что административная ответственность за декларирование недостоверных сведений наступает только в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который на день подачи должностным лицом декларации составил 1600 гривен, основания для привлечения субъекта декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют", - подытожили в НАПК.

 

Ирина Балачук, УП
Темы: НАПК Гонтарева декларации
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