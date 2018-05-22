Логотип "Газпрому" прибрали з банерів ЛЧ: УЄФА погодився

Київська влада домовилася з Союзом європейських футбольних асоціацій про демонтаж рекламних матеріалів російського "Газпрому" на фіналі Ліги чемпіонів у Києві.

Про це повідомив уповноважений від Київської міської держадміністрації з питань підготовки до фіналу Андрій Мирошниченко у Facebook.

"Масові акції супротиву, акти вандалізму та графіті шоу скасовуються. УЄФА погодився з позицією КМДА щодо неможливості використання логотипів "Газпрому" навіть у якості інформації про партнерів Ліги Чемпіонів", – написав він.

"Все прибрано", – повідомив Мирошниченко.

"Вже зараз друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване", – додав він.

26 травня на полі НСК "Олімпійський" відбудеться Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018.